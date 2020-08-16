Şampiyonlar ligi yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri…
16 Ağustos 2020 Pazar - 13:07 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 13:07
Avrupa arenasında nefesler tutuldu. Kupadaki ilk yarı finalist Atalanta’yı elemeyi başaran PSG olmuş, . PSG’nin ardından Leipzig Atletico Madrid’i kupanın dışına itmişti. Dün de Bayern Münih 8-2 Barcelona’yı yendi. Yarı finale kalan üç takım şekillendi. PSG, Leipzig ve Bayern Münih’in sonrasında dördüncü ve son yarı finalist bu akşam belli olacak. Peki, Şampiyonlar ligi yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri…
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar da belli oldu. Son finalistin kim olacağı merak ediliyor. Şampiyonlar ligi yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmeleri…
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Leipzig - Paris Saint Germain maçı 18 Ağustos Salı saat 22.00’de
Lyon - Bayern Münih maçı 19 Ağustos Çarşamba saat 22.00’de
FİNAL MAÇI LUZ'DA
Şampiyonlar Ligi Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı'nda yapılacak.