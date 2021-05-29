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Şampiyonlar Ligi finali Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi finali Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler