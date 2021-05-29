Şampiyonlar Ligi finali Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi finali büyük mücadeleye sahne olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı belli oluyor. Manchester City ile Chelsea Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, saat kaçta?' sorularını araştırıyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City ve Chelsea kadrosu!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.
İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.
1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.
MANCHESTER CITY CHEALSE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City - Chelsea karşılaşması 29 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay Gündoğan, Foden, Mahrez, Kevin de Bruyne
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Ziyech, Werner