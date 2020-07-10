10 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.922 -0.75 EURO 7,7550 0.08
USD 6,8660 0.08 ALTIN 398,000 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Temmuz 2020 Cuma - 12:05 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 12:15

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. Corona virüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilecek. Peki, Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar ligi kura çekimi saati ve kanalı...


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün yapılacak. Corona virüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak. Peki, Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar ligi kura çekimi saati ve kanalı...
 
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. Kura çekiminde seribaşı diye bir kavram olmayacak ve aynı ülkenin takımları son 8'de birbirlerine rakip olabilecek. Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Ayrıca Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek. Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya’nın Atalanta, İspanya’nın Atletico Madrid, Almanya’nın Leipzig ve Fransa’nın PSG takımları son 8’e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos’taki maçların ardından belli olacak.
 
 
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi, saat 13.00’te yapılacak. Organizasyon da beINSPORTS Haber ve beINSPORTS1 kanallarından takip edilebilecek.
 
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE CORONA VİRÜS NEDENİYLE FORMAT DEĞİŞTİ!
 
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak. Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.
 
7-8 AĞUSTOS
 
Bayern Münih-Chelsea (3-0)
 
Barcelona-Napoli (1-1)
 
Manchester City-R.Madrid (2-1)
 
Juventus-Lyon (0-1)
 
 
ÇEYREK FİNALLER
 
12-15 AĞUSTOS
 
Atalanta
 
Atletico Madrid

ETİKETLER

Şampiyonlar ligi kura çekimi Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman Şampiyonlar ligi kura çekimi saati Şampiyonlar ligi kura çekimi kanalı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimleri UEFA beINSPORTS Devler Ligi Benfica Bayern Münih Chelsea Barcelona Napoli Manchester City Real Madrid Juventus Lyon Atletico Madrid
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.