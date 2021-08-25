Beşiktaş'ın bu sezon olacağı Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimi heyecanı başladı. Beşiktaş, ön eleme maçlarından gelecek olan takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbadan gruplara katılım gösterecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2021!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Beşiktaş şampiyonlar ligi kura çekimi hangi kanalda?

Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek

Bu akşam rövanşları oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco (1-0), Dinamo Zagreb-Sheriff (0-3) ve Brondby-Salzburg (1-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

İlk hafta maçları 14-15 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.