Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman çekilecek? 4. torbada yer alan Beşiktaş kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak mı?

Beşiktaş’ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. Beşiktaş, ön eleme maçlarından gelecek olan takımlara bağlı olarak 4. torbadan gruplara katılım gösterecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş kura çekimi hangi kanalda, canlı mı?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Kura çekimi ne zaman? Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi. 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak grup maçları 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final ise 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Beşiktaş kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, canlı mı?

Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek

Bu akşam rövanşları oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco (1-0), Dinamo Zagreb-Sheriff (0-3) ve Brondby-Salzburg (1-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

İlk hafta maçları 14-15 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.