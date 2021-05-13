İstanbul'da oynanacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul’dan alındı. UEFA, iki takımdan 6'şar bin kişinin finali tribünden izleyebileceğini açıkladı. İstanbul’da geçtiğimiz yılda da oynanacaktı, o da pandemi koşulları nedeniyle Portekiz’in Lizbon kentinde bulunan Estadio da Luz’da yapılmıştı. Şampiyonlar ligi finali nerede, şampiyonlar ligi finali ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'da oynanacak.

Manchester City ile Chelsea’nin finale kalmasının ardından İngiliz hükümetinin seyahat konusunda aldığı kararlar planları değiştirdi. 2020-21 sezonuna ait final İstanbul’dan alındı ve Porto’ya verildi. İki İngiliz takımın Şampiyonlar Ligi finaline kalması ve İngiliz hükümetinin Türkiye’ye seyahat konusunda aldığı kararların ardından UEFA harekete geçmişti. Finalin belirli sayıda seyirci ile oynatmak istenmesi ayrıca Türkiye’ye gelecek oyuncuların alınan kararlar gereği 10 günlük karantina sürecinin olması ve EURO 2020’de forma giyme durumlarını etkilemesi göz önünde bulunduruldu.