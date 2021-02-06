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Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili flaş karar! Vergi alınmayacak...

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 12:04 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 12:04

UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında dolaşıma giren eşyanın satışında gümrük vergisi aranmayacak.


İstanbul'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi 2021  finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın  satılması halinde gümrük vergisi aranmayacak.   Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.  Buna göre, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi  2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren  eşyanın satılması halinde gümrük vergisi aranmayacak.
 
  
 

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