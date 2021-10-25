Sami Saydan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sami Saydan’ın hayatına dair merak edilenler…

Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Saydan’ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu. Ancak tüm çabalara rağmen 19 yaşındaki Tuna Saydan kurtarılamadı.

Sami Saydan kimdir, nereli, kaç yaşında?

01 Ağustos, 1973 Siirt doğumlu Sami Saydan görüntü Yönetmeni olarak çalışıyor. Görüntü yönetmenliğine 2003 yılında başladı, 24 film ve dizinin görüntü yönetmenliğini, 2014’ten itibaren iki dizinin yönetmenliğini yaptı.

Yönetmeni Olduğu Diziler:

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (2015)

Vahyin İzinde (2014)

Görüntü Yönetmeni Olduğu Diziler:

Nöbet (2019)

Payitaht Abdülhamid (2017-2019)

Kış Güneşi (2016)

Vahyin İzinde (2014)

Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi (2014)

İnadına Yaşamak (2013)

Tatar Ramazan (2013)

Görüş Günü Kadınları (2013)

Sen De Gitme (2011)

Kalp Ağrısı (2010)

Deli Saraylı (2010)

Kasaba (2009)

Vurgun (I) (2008)

Menekşe ile Halil (2007)

Geniş Zamanlar (2007)

Asi (2008)

Köprü (2006)

Kod Adı (2006) )

Acemi Cadı (2006)

Seher Vakti (2005)

Kırık Kanatlar (2005)

Gümüş (2005)

Düşler ve Gerçekler (2005)

Serseri (2003)

Görüntü Yönetmeni Olduğu Sinema Filmleri:

Deliler (2018)

Keloğlan (2017)

Seni Seviyorum Adamım (2014)