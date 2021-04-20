Samet Erkuş kimdir? Jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu nasıl?

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Samet Erkuş'un, ameliyata alındığı hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. TJK'dan yapılan açıklamada, "Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden jokeyimizin durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadeleri kullanıldı. Peki, Jokey Samet Erkuş kimdir? İşte Jokey Samet Erkuş hakkında merak edilenler...

Jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu merak ediliyor. Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan jokey Samet Erkuş'un ameliyata alındığı hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor.

TJK'nin pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 5. Koşu'sunda, 1200 metre çim pistteki yarışın başlamasından kısa süre sonra "Luminary" isimli attan düşen jokey Samet Erkuş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Erkuş, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Öte yandan, TJK 'den yapılan açıklamada da kafatasında kırık tespit edilen Erkuş'un beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alındığı belirtilerek, "Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden jokeyimizin durumu ciddiyetini korumaktadır. Samet Erkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Jokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş'un 1 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Erkuş'un evlilik hazırlığı yaptığı sırada talihsiz olayın başına geldiği kaydedildi.