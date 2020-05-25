Şambali tatlısı nasıl yapılır? İzmir'in meşhur tatlısı Şambali tatlısının püf noktaları

Şambali tatlısı Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şambali tatlısının tarifini merak ediyorsanız haberimize mutlaka göz atın. Peki, Şambali tatlısı nasıl yapılır? İşte Şambali tatlısı tarifi ve yapılışı...

İrmikten yapılan Şambali tatlısı yağsız kek türevi tatlı çeşitlerinden biri. Ege'de özellikle de İzmir 'de meşhur olan Şambali tatlısı geleneksel tatlılardan biri. Peki, Şambali tatlısı nasıl yapılır? İşte Şambali tatlısı yapılışı ve tarifi...

ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

Şerbeti için:

3,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Süslemek için:

1 su bardağı süt

1 paket krem şanti

200 gram fındık

ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Yoğurt, irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin, kek kıvamında iyice karıştırın. Şambali tatlısının önemli püf noktası da hem lezzetinde hem de görünümünde önemli rol oynayan pekmezdir. Şambali tatlısı pişirilirken, hamur tepsiye dökülmeden önce, tepsinin tabanına ince bir katman halinde pekmez sürülür. İyice karıştırılarak homojenleşmiş hamur bu pekmez tabakasının üzerine eşit bir biçimde yayılır. Ardından hamurun üzerine bir kat daha pekmez sürülür. Böylece Şambali tatlısının hem altının hem de üstünün iyice kızarması ve o benzersiz rengi elde etmesi sağlanır.Yağlanmış fırın tepsisine döküp 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Diğer tarafta şerbetini hazırlayın. Hamur da şerbet de ılıkken üzerine gezdirin. Soğuyunca dilimleyip üzerini krem şanti ve fındıkla süsleyip servis yapın.