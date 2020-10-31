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Samanyolu'nda şimdiye kadarki en küçük "serseri" gezegen keşfedildi

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 17:21 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:21

Samanyolu Galaksisi'nde başıboş gezen yeni bir "serseri" gezegen keşfedildi.


TechExplorist sitesinin haberinde, Varşova Üniversitesinde görevli gök  bilimcilerin öncülüğünde yapılan araştırmayla keşfedilen ve herhangi bir yıldıza  bağlı olmayan gezegenin büyüklüğünün Dünya ile Mars arasında olduğu açıklandı.
 
Hassas mercekleme yöntemi denilen bir teknikle keşfedilen  OGLE-2016-BLG-1928'nin, şimdiye kadar bulunan en küçük başıboş gezegen olduğu  ifade edildi.
 
Araştırma ekibinden Przemek Mroz, Twitter'da "Serseri gezegenler,  yıldızların yörüngesinde değiller. Çekimsel olarak herhangi bir ev sahibi yıldıza  bağlı değiller. Görülebilir biçimde radyasyon salmıyorlar, bu nedenle geleneksel  astrofizik teknikleriyle tespit edilemiyorlar." paylaşımını yaptı.
 
Mroz, öte yandan böyle bir gezegenin arka plandaki uzak bir yıldızın  (kaynağın) önünden geçtiğinde çekim yönünün değiştiğini ve kaynağın ışığını  büyüttüğünü belirterek, "Dünya'daki gözlemciler kaynakta geçici bir parlama  görecektir. Biz bunu çekimsel hassas mercekleme olayı olarak adlandırıyoruz."  ifadesini kullandı.
 

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