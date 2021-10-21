Salmonella virüsü nedir, salmonella virüsü nasıl ve nereden bulaşır? Salmonella virüsü belirtileri ve tedavisi…

ABD'de 37 eyalette yüzlerce kişiyi hasta eden 'salmonella' salgınının arkasında Meksika'dan ithal edilen soğanlar çıktı. Yetkililer "Aldığınız soğanların nereden geldiklerini bilmiyorsanız hemen çöpe atın. Bu soğanlarla temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri yıkayın ve sterilize edin" uyarısında bulundu. Söz konusu uyarının ardından “Salmonella virüsü nedir, salmonella virüsü nasıl ve nereden bulaşır?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Salmonella virüsü belirtileri ve tedavisi…

ABD genelinde 650'den fazla kişiyi hasta eden 'Salmonella' salgınının sebebinin Meksika'nın Chihuahua kentinden ithal edilen soğanlar olduğu ortaya çıktı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) insanlardan evlerindeki ve iş yerlerindeki soğanlarını kontrol etmelerini istedi. Yapılan uyarıda "Aldığınız soğanların nereden geldiklerini bilmiyorsanız hemen çöpe atın.Bu soğanlarla temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri yıkayın ve sterilize edin" ifadesi yer aldı. CDC, Meksika'nın Chihuahua kentinden ithal edilen kırmızı, beyaz ve sarı soğanların hepsinin uyarıya tabi olduğunu söyledi.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Enfekte olan çoğu insan, bakteriye maruz kaldıktan sonraki altı saat ila altı gün içinde ishal, ateş ve mide krampları gibi semptomlar gösterir.

Hastalık tipik olarak dört ila yedi gün sürer ve çoğu insan tedavi görmeden iyileşir. 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin şiddetli reaksiyon gösterme olasılığı daha yüksektir.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL VE NEREDEN BULAŞIR?

Salmonella bakterisi insanlara, çiğ gıdalar ve ellerinde salmonella bakterisi bulunan kişilerin hazırladığı gıdaların yenilmesi sonucu bulaşıyor. Bakterinin bulaşmış olduğu su ve yiyeceklerin uygun olmayan ısı koşullarında saklanması sonucu yoğunluğunu artırıyor, bu gıdaların sindirim sistemine ulaşması sonrasında mikroorganizmaya bağlı toksinler aracılığıyla gıda zehirlenmesi tablosu ortaya çıkıyor.

Çiğ veya iyi pişirilmemiş tavuk, et, yumurta, balıkve pastörize edilmemiş süt salmonella enfeksiyonu için kaynak oluşturabilir. Ayrıca temiz su sistemine yönelik alt yapının yetersiz olduğu durumlarda toplu zehirlenmelerin görülebiliyor.

SALMONELLA BELİRTİLERİ, TEDAVİSİ ve KORUNMA YOLLARI

Bakteri vücuda girdikten sonra genellikle 6 – 48 saat içerisinde hastalık belirtisinin ortaya çıkmaya başlar. Karın ağrısı-kramp hissi, bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş sık görülen semptomlardır. Yapılan muayenede yüksek ateş ile birlikte karın ve göğüs bölgesinde görülen küçük kırmızı döküntüler Tifo olarak adlandırılan salmonella enfeksiyonunu ağır formunun göstergesidir. İshalin şiddetine bağlı olarak gelişen sıvı kaybı özellikle çocuklarda önemli bir klinik sorundur.

Tedavisi

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Belirti gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

Korunma yolları

Gıdalar uygun şekilde pişirilmeli ve saklanmalı,



Yiyeceklerin hazırlandığı alanların temizlikleri uygun şekilde yapılmalı,



El hijyenine dikkat edilmeli,



Yumurta, süt, kaymak vb. besinler çiğ olarak kullanılmamalı,



Gıda sektöründe çalışanların periyodik olarak salmonella taşıyıcılığı yönünden taramalarının yapılması.

ABD'DEKİ MARKET VE RESTORANLARA DAĞITILDI

ProSource isimli bir şirketin hastalığa neden olan soğanları ABD genelindeki market ve restoranlara dağıttığı bildirildi. Yapılan açıklamada "Soğanlar 27 Ağustos'ta Meksika'dan ithal edildi ancak depoda üç aya kadar bekleme süresi olduğu düşünüldüğünde ürünler hala evlerde ve işyerlerinde olabilir." denildi.

37 EYALETTE, 652 KİŞİ HASTA

CDC'ye göre, soğanlara bağlı 'salmonella vakası' ilk olarak 1 Eylül'de ortaya çıktı. Hastalık 37 eyalette 652 kişide görüldü. Salgında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı ancak 129 kişi hastaneye kaldırıldı.

Teksas, Oklahoma, Virginia, Maryland ve Illinois, bildirilen en yüksek vaka sayısına sahipti. Vaka bildiren diğer eyaletler ise şöyle; California, Oregon, Güney ve Kuzey Dakota, Utah, Colorado, New Mexico, Nebraska, Kansas, Missouri, Arkansas, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina, Florida, Kentucky, Indiana, Michigan, Ohio, Batı Virjinya, Pensilvanya, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve New York.