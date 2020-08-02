Salmonella nedir? Çiğ ette Salmonella enfeksiyonu tehlikesi!

Salmonella enfeksiyonu, acil vakalarındaki artış ve yapılan uyarılarla birlikte pek çok kişide paniğe neden oldu. Kanada'da ABD'den gelen soğanlarda salmonella bakterisi olabileceği uyarısının yapılmasının ardından gündeme geldi. Salmonella enfeksiyonunda vücut direncini düşüren ishal, ateş ve kusma gibi semptomlarla fark edilebiliyor. Salmonella enfeksiyonu birçok yolla insana bulaşabiliyor. Peki, Salmonella nedir? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır? Salmonella enfeksiyonu tedavisi var mı? Salmonella bakterisi hakkında bilmeniz gerekenler...

Kanada'da ABD 'den gelen soğanlarda salmonella bakterisi olabileceği uyarısı yapıldı. Acil vakalarındaki artış ve yapılan uyarılar nedeniyle pek çok kişi Salmonella enfeksiyonu ve bakterisini araştırıyor. Peki, Salmonella nedir? Salmonella bakterisi nasıl bulaşır? Salmonella enfeksiyonu tedavisi var mı? İşte Salmonella enfeksiyonu ile ilgili detaylar...

SALMONELLA BAKTERİSİ NEDİR?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Salmonella bakterisinin yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden oluyor. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türler.

Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

- Kaynağı bilinmeyen suların içilmesi ve kullanılması. İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

- İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde yok edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması.

- Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar hastalığı bulaştırabilir.

- Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir bakteriyi bulaştırabilir.

- Kirli çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

- Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra bakteri bulaşabilir.

- Yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

- Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER?

Salmonella bakterisinin vücuda girmesinden yaklaşık 12-72 saat sonra

- İshal

- Ateş

- Bulantı

- Kusma

- Karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

SALMONELLA ENFEKSİYONU TEDAVİSİ VAR MI?

Salmonella enfeksiyonlarının kesin tanısı dışkı, kan, idrar ve enfeksiyon odağından alınan örneklerle test edilerek konulur. Hastalığın tedavisi hasta kişinin semptomlarına bakılarak hekim tarafından belirlenen antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılır.

ÇİĞ ET, YUMURTA VE DONDURULMUŞ ÜRÜNLERE DİKKAT!

- İçtiğiniz suyun temiz olmasına özen gösterin. Klorlanmış içme ve şebeke suyu tercih edin. Kaynağı bilinmeyen suyu tüketmeyin. Zorunlu hallerde ise suyu 10 dakika kaynatıp öyle tüketin.

- Ellerinizi sık sık yıkayın.

- Civciv ve ördek yavrularının bağırsaklarında taşınan salmonella, hayvanın çevresi ve tüm vücut yüzeyinde bulunabilir. Sürüngenler de (kaplumbağa, iguanalar, kertenkele, vb) salmonella taşıma olasılığı fazla olan hayvanlardır. Bu nedenle bu hayvanlarla temastan sonra ellerinizi yıkayın.

-Çiğ ya da az pişmiş yumurta, et veya kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri ve pastörize edilmemiş süt gibi yüksek riskli gıdalar iyice pişirildikten sonra tüketilmeli.

- Çiğ yumurta ile yapılan ev yapımı soslar kullanmaktan kaçınmak gerekiyor.

- Çiğ et ya da kümes hayvanları ile temas ettikten hemen sonra su ve sabun ile eller, mutfak çalışma yüzeyleri ve kullanılan mutfak eşyaları yıkanmalı.

- Çapraz bulaşmayı önlemek için buzdolabında ya da derin dondurucuda çiğ et, tavuk ve deniz ürünleri diğer gıdalardan ayrı bir yerde tutulmalı.

- Mümkünse, mutfakta iki kesme tahtası (çiğ et için ayrı, meyve ve sebze için ayrı bir kesme tahtası) bulundurulmalı, önceden çiğ et için kullanılmış ve temizlenmemiş bir yüzey üzerine pişmiş yiyecek konulmamalı.

- Dondurulmuş gıdaları çözündükten hemen sonra pişirmeli ve tüketmeli, tekrar dondurulmamalıdır.

SALMONELLANIN AŞISI VAR MI?

Salmonella enfeksiyonlarına karşı aşı bulunsa da koruyuculuğu yüksek değil. Bu nedenle salmonelladan korunmanın yollarını bilmek ve uygulamak büyük önem taşıyor.