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Salma Hayek'ten bikinili paylaşım açıklaması: Fotoğraflarım tükenmek üzere!
1993 yapımı 'Desperado' filminde Antonio Banderas ile birlikte rol alarak ünlenen Meksikalı oyuncu Salma Hayek, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafları hakkında konuştu.
Son dönemde Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen Salma Hayek, takipçilerinin beğeni yağdırdığı iddialı pozlarıyla ilgili açıklama yaptı.