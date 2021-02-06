ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Salma Hayek'ten bikinili paylaşım açıklaması: Fotoğraflarım tükenmek üzere!

Salma Hayek'ten bikinili paylaşım açıklaması: Fotoğraflarım tükenmek üzere!

1993 yapımı 'Desperado' filminde Antonio Banderas ile birlikte rol alarak ünlenen Meksikalı oyuncu Salma Hayek, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafları hakkında konuştu.

Salma Hayek'ten bikinili paylaşım açıklaması: Fotoğraflarım tükenmek üzere! Son dönemde Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen Salma Hayek, takipçilerinin beğeni yağdırdığı iddialı pozlarıyla ilgili açıklama yaptı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.