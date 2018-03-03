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Salih Müslim Berlin'de PKK mitingine katıldı

AA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 18:49 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 19:12

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim Berlin'de ortaya çıktı.


Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü  YPG/PKK yandaşlarının  düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslim burada bir konuşma  yaptı.
 
Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah  Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati  çekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı  duyuldu.
 
 
Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak  yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu.
 
Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan  yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla  saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi.
 
Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

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