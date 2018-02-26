Salih Müslim yarın mahkemeye çıkacak

Çekya'nın başkenti Prag'da dün yakalanan terör örgütü YPG'nin elebaşı Salih Müslim, bugün mahkemeye çıkmayacak.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Habertürk televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada Müslim'in yarın mahkemeye çıkacağını söyledi.

Bigalı, “Bu teröristin 24 Şubat’ta Prag’a geldiği tespit edildi Çek polisi tarafından. Prag’da yakalandı. Bugünkü duruşma yarına ertelendi. Mahkeme yarın iade ya da hiç düşünmek istemediğimiz serbest bırakılma kararını verecek. Bu kişinin geçici tutuklanması talebimizi dün Çek yetkili makamlarına ilettik. Her iki ülke de suçluların iadesi anlaşmasına taraf olduğu için, iadesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ , Müslim'in iadesi için dosyanın Prag yönetimine gönderildiğini söyledi.

Müslim hakkında bir yakalama kararı daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çulurambar’daki vergi dairesinde birkaç hafta önce gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkardı. Başsavcılık, kararı iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Daha önce de Merasim sokak ve Güvenpark patlaması ile ilgili hakkında yakalama kararları verilmişti.

Terör medyası panikte

YPG/PYD'ye yakın medyada yer alan haberde, terör elebaşının akıbetiyle ilgili henüz Çekya'dan net bir yanıt alınamadığı belirtildi.