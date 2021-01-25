25 Ocak 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.543 0.06 EURO 8,9850 -0.42
USD 7,3850 -0.34 ALTIN 441,990 0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

Salih Buçukoğlu ile ilgili karar verildi

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 15:12 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 15:12

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Salih Buçukoğlu'na, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Buçukoğlu ile avukatı  katıldı.
 
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Buçukoğlu, hakkındaki  iddiaları reddetti, beraatini istedi.
 
Sanık Buçukoğlu ile avukatının savunmalarının ardından Yargıtay 9.  Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından  açıklandı.
 
Salih Buçukoğlu'na, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2.  maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında  cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele  Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
 
TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6  aya indiren heyet, Buçukoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına  hükmetti.
 
Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi  durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
 

ETİKETLER

Salih Buçukoğlu FETÖ Salih Buçukoğlu karar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.