Gazetevatan.com » Gündem » Salgında kritik iki ay!
Salgında kritik iki ay!
Temmuz ayında koronavirüs vaka sayısının 100’ün altına inmesi hedeflenirken, Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte beklenen tablo gerçekleşmedi. ‘Virüs bitti, her şey normale döndü’ yanılgısına düştük yanılgısına düşüldüğünü söyleyen uzmanlardan uyarı geldi.
Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana dört ay geçti. Geride kalan 120 günlük salgın tablosunu değerlendiren uzmanlar, Temmuz ayı için hedeflenen “100 vaka” sayısının çok uzağında kalındığını belirtti.