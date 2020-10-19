Salgına rağmen yılmadı! Bir başarı hikayesi...

Önce Uzak Doğu'da şimdi de Türkiye'de... Yapamazsın diyenlere inat hem anne hem de patron oldu. Erken yaşta evlendi, üniversiteye başladığında ilk çocuğunu kucağına aldı. 7 yıl Tayland'da 3,5 yıl Çin'de önemli firmalarda yöneticilik yaptı. Şimdi kendi işinin patronu. İşte bir başarı hikayesi...

'Kadın isterse' dedirten bir haber ... 39 yaşındaki Eda Özhan çok erken yaşta evlendi. Üniversiteye başladığında, 19 yaşında anne oldu. Kucağında çocuğu ile Tayland 'a gitti; üstelik dil de bilmiyordu. Üniversiteyi yurt dışında tamamladı, 4 dil öğrendi ve 7 yıl Tayland'da, 3,5 yıl da Çin'de önemli firmalarda yöneticilik yaptı.

İkinci çocuğu da doğunca Türkiye'ye döndü ve aynı heyecanla buradaki işine sarıldı. Şimdi kendi işinin patronu. Hem de salgın döneminde de ayakta durmayı başaran yüzlerce çalışanıyla işine devam eden bir patron.

Eda Özhan erkek egemen üretim dünyasında kadın titizliğiyle çalışıyor. Her gün 110 kişilik ekibiyle atölyeye giriyor, üretimden kalite kontrolüne kadar her aşamada çalışıyor. Pandemi döneminde birçok firma kapatırken o cirosunu katladı.

Eda Özhan başarı hikayesiyle ilgili, "Tayland'a ilk gittiğimde 19 yaşındaydım. Bana inananlar benimle birlikte oldular. Zorla, emek vererek bir yerlere gelirsiniz. O yüzden iş dünyasında kadın olmanın olumsuzluklarına takılı kalmasınlar. Kendi potansiyellerini keşfedip bunu açığa çıkarmak için kendilerine izin versinler." dedi.