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Salgın sürecinde yıpranan tırnaklar propolisle güçlenecek

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 17:55 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 17:55

üzce Üniversitesi (DÜ) Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DÜBİT) mantar ve salgın sürecinde hijyen ürünlerinin kullanımına bağlı olarak yıpranan tırnakların güçlendirilmesinde kullanılmak üzere propolisten tırnak cilası geliştirildi.


Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı  proje kapsamında, merkezde sağlık ve çevre alanında çalışmalar yürütülüyor.
 
Bu doğrultuda, merkezde, üreticilerden elde edilen propolis üzerinde  daha önce yapılan araştırmalar ışığında formül geliştirilerek tırnak mantarı  tedavisinde kullanılmak üzere tırnak cilası elde edildi.
 
Kampüs içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Marmara  Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenerek kurulan Geleneksel ve  Tamamlayıcı Tıp Ürünleri Ortak Üretim Tesisinde propolisten geliştirilen tırnak  cilasının seri üretimine geçildi.
 
Ürün, üniversite bünyesinde oluşturulan tıbbi ve aromatik bitkiler  satış ofisleri üzerinden ve internet aracılığıyla temin edilebiliyor.
 
"Propolisin tırnak üzerindeki olumlu etkileri bizi bu alanda ürün  geliştirmeye yönlendirdi"
Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma  Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Göç Rasgele, AA muhabirine, araştırmaları  sonucu propolisin tırnak üzerindeki olumlu etkilerinin kendilerini bu alanda ürün  geliştirmeye yönlendirdiğini söyledi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dezenfektan ve kolonya  kullanımının artmasının bazı cilt problemlerine yol açtığını, özellikle  tırnaklarda mantar rahatsızlığının artığını dile getiren Rasgele, "Propolisle  alakalı birçok ürün var piyasada. Besin, krem ve damla olarak tüketilen ürünlere  ek özellikle bu dönemde sıkça kullanılan dezenfektan ve kolonyadan kaynaklı  mantar ve yıpranmalar olduğunu gördük. Propolisin mantar tedavisi ve tırnak  güçlendirmeyle ilgili yapılmış araştırmaları var ve sonuçlar olumlu. Neden bu  yönde bir ürün elde etmeyelim diyerek bu yola çıktık." diye konuştu.
 
Rasgele, çalışmaların, laboratuvar ortamından üretim aşamasına  geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Propilisin laboratuvar çalışmaları yapıldı. Özellikle mantar  hastalıkları olan hayvan ve insanlar üzerinde mantar önleyici etkileri  araştırıldı. Deney hayvanları ve gönüllü insanlar üzerindeki etkileri başarılı.  Bu çalışmalardan aldığımız sonuçlara baktığımızda propolisin mantar üzerinde  yüzde 60'ın üzerinde iyileştirici özelliği var. Bu bilimsel ve akademik olarak  kanıtlanmış."
 
 
DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp  Ürünleri Ortak Üretim Tesisinde birçok bitkiden elde edilen ürünlerin hem tedavi  hem kozmetik hem de  gıda takviyesi olarak piyasaya girdiğini ve doğal ürünler  olarak ülkeye katkı sağladığını kaydetti.
 
Tesiste üretilen ürünlerin hammaddesinin bölge halkından temin  edilerek buradaki cihazlarla nihai ürüne dönüştürüldüğünü aktararak, "Burada gıda  takviyesi, arı ürünleri, kozmetik ürünleri üretiyoruz. Üretilen her şey tamamen  doğal ve kendi ürünlerimiz." dedi.
 

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