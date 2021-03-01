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Salgın sürecinde antibiyotik kullanımına ilişkin açıklama

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 16:16 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 16:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske, hijyen ve kalabalık ortamdan kaçınılması gibi tedbirlerle üst solunum yolu enfeksiyonlarının azalması sonucu ağızdan antibiyotik kullanımının yüzde 20-50 düştüğü, öte yandan zatürre nedeniyle yatan hastalarda ise antibiyotik kullanımının arttığı belirtildi.


Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları  Anabilim Dalı Başkanı ve İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı  Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde antibiyotik  kullanım oranlarına ilişkin açıklama yaptı.
 
Türkiye'nin, uygunsuz ve aşırı antibiyotik kullanımı ve buna bağlı  oluşan antibiyotik dirençli bakteri oranlarının en çok görüldüğü ülkelerin  başında geldiğine dikkati çeken Balık, "Son yıllarda yapılan akılcı ilaç  kampanyaları sayesinde, antibiyotik kullanma oranlarımız gerilese de hala  Avrupa'da reçete başına düşen antibiyotik oranında ilk sıralardayız." diye  konuştu.
 
 Balık, Kovid-19 salgının, antibiyotik kullanım oranlarına da etki  ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
 "Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ilginç bir tablo ile karşılaştık.  Antibiyotik kullanma trendlerimizde belirgin değişiklik olduğu görülüyor. Geçen  yıl ile karşılaştırdığımızda, solunum yolu enfeksiyonlarında ağızdan en yaygın  alınan antibiyotiklerin kullanım oranlarında önemli oranda düşüş oldu. Örneğin  azitromisin, amoksilin/klavulonat, sefuroksim gibi antibiyotiklerde kutu bazında  reçeteleme oranında düşüş ,yaklaşık yüzde 20-50 oldu. Bu durum, Kovid-19  dışındaki viral solunum yolu enfeksiyonlarının tüm dünyada çok azalmasına bağlı  olarak gelişti."
 
 Türkiye ve tüm dünyada, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan maske,  mesafe ve hijyen tedbirlerinin, yine aynı yolla bulaşan grip, nezle gibi solunum  yolu enfeksiyonlarının büyük oranda azalmasına neden olduğunu kaydeden Balık,  "Viral enfeksiyonları 2020 mart ayından beri nerdeyse hiç görülmediği için  solunum yolu enfeksiyonlarında tercih edilen antibiyotiklerin oranı azalmıştır."  dedi.
 
"Gereksiz ve yaygın antibiyotik kullanımı halinde bakteriler direnç  kazanıyor"
 
Prof. Dr. Balık, Kovid-19 tedavisinin, tüm Türkiye'de Sağlık  Bakanlığınca hazırlanan rehber doğrultusunda yapıldığını anlatarak, "Rehberde yer  alan tedavi protokolü ile, salgının başından itibaren hekimlerin ayakta gelen,  hafif belirtileri olan Kovid-19 vakalarına yanlışlıkla antibiyotik kullanmaları  önlendi. Halbuki birçok ülkede salgın nedeniyle başta azitromisin etken madde  içeren olmak üzere bu antibiyotiklerin kullanım oranlarında artış görülmüştür."  bilgisini paylaştı.
 
 "Türkiye'de hastanede yatan hastalarda geniş etkili antibiyotiklerin  kullanılma oranı artmıştır. Bunun nedeni, Kovid-19'a bağlı yoğun bakımda yatan,  ağır zatürresi olan vakalardaki artış ve Kovid-19 zatürresi nedeniyle yıpranan  akciğerde kolayca bakteriyel enfeksiyon eklenme olasılığıdır." diyen Balık,  hekimlerin kış aylarında viral solunum yolu enfeksiyonları artışına paralel  antibiyotik yazma yanlışlığını devam ettirmemeleri gerektiğini söyledi.
  
Balık, antibiyotiklerin virüslerde etkili olmadığının altını çizerek,  bu konuda toplumun bilinç düzeyinin artırılmasının önem taşıdığını ifade etti.  Hekim bilgisi olmadan antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğine işaret  eden Balık, "Halkımız da antibiyotiklerin virüslere etkili olmadığını, ağrı ya da  ateş gibi durumlarda işe yaramayacağını unutmamalı." uyarısında bulundu.
 
Prof. Dr. Balık, gereksiz ve yaygın antibiyotik kullanımı halinde  bakterilerin direnç kazanabildiğini belirterek, "Bu durumda hastalık, tedavi  edilemez enfeksiyonlara yol açarak ölüm oranlarını artırmaktadır." dedi.
  
Balık, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, yanlış antibiyotik kullanımı  ve direncin, en önemli ilk 10 sağlık sorunu içinde yer aldığını bildirdi.
 
  
 

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