Salgın döneminde yoğun talep! Yüzde 100'e çıkarıldı...

Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında evde daha çok zaman geçirilmesi çerez tüketiminde artışı da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin leblebi üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşılayan Denizli 'nin Serinhisar ilçesindeki Seyfullah Hacı Müftüoğlu Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 165 işletmede yoğun mesai devam ediyor.

Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatif Başkanı Cemal Kobaş, AA muhabirine, yaklaşık 40 ülkeye ihraç edilen, coğrafi işaret tescilli Denizli leblebisini müşterilerine ulaştırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Salgın döneminde yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını ve zaman zaman bunu karşılamakta zorlandıklarını belirten Kobaş, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde daha çok vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşların leblebi ve kuru yemiş tüketimi arttı. Salgın döneminde birçok iş yeri yoğun talep sebebiyle mevcut kapasitesini 2-3 katına çıkartmak zorunda kaldı. Son bir yıldır imalatlarımız hiç durmadan devam etti. Son bir yılda 45 bin tonun üzerinde leblebi üretimi gerçekleşti. Türkiye dünyada leblebi üretiminin yüzde 65'ini karşılıyor. Serinhisar ilçemiz de Türkiye'nin yüzde 80'lik oranını karşılamaya çalışıyor. Tüketimin fazla olması üreticilerimizin yüzünü güldürdü."

Kobaş, artan talebe rağmen leblebi fiyatlarında değişiklik olmadığını da dile getirdi.

Firmaların tam kapasite üretime devam ettiğini yineleyen Kobaş, "Bir yıldır yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz. Bu süreçte yaklaşık 400 milyon lira ekonomiye katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Özellikle sarı leblebi diye tabir edilen benekli leblebiye talep fazla." diye konuştu.