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Salgın döneminde kadavradan organ bağışı için duyarlılık çağrısı

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 17:33

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Kovid-19 salgını döneminde kadavradan yapılan böbrek nakli sayısının azaldığını söyledi.


Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, böbrek hastalığının giderek  yaygınlaştığını ve hastaların yaşamını tehdit ettiğini belirtti.
 
Türkiye'de herhangi bir organın naklini bekleyen hasta sayısının 25  binin üzerinde olduğunu anlatan Üstündağ, "Bunlar arasında en çok organ  bekleyenler 20 bin 905 kişiyle kronik böbrek hastaları. Yani 25 bin rakamının  büyük çoğunluğu böbrek naklini bekliyor. Ülkemiz açısından en büyük sorun böbrek  bekleme listesindeki hastaların fazlalığı ve yeteri kadar böbrek bağışı  olmaması." dedi.
 
Üstündağ, her yıl kronik böbrek hastalığının son evresine gelip nakil  veya diyaliz olmazsa yaşamını sürdüremeyecek hastaların sayısının 11 bin ile 12  bin arasında arttığına dikkati çekti.
 
Türkiye'de 83 binin üzerinde ağır böbrek hastasının bulunduğunu  aktaran Üstündağ, bu kişilerin hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavisiyle  yaşamlarını sürdürdüğünü dile getirdi.
 
Üstündağ, nakil bekleyen hasta sayısının her yıl arttığını ancak  böbrek bağışının aynı oranda artmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Son döneme gelmiş yaşamı tehdit eden böbrek hastalığının en ideal  tedavisi böbrek naklidir. Çünkü herhangi bir diyaliz tedavisiyle zehirleri  uzaklaştırabiliriz ancak böbreğin ürettiği birtakım hormonları üretemeyiz.  Dolayısıyla nakil tedavisi, zehirlerin hem uzaklaştırılmasını sağlaması hem de  böbreğin bütün görevlerini yerine getirebilmesi açısından ideal bir tedavi  yöntemidir. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan yapılan nakle kadavradan nakil  diyoruz. Canlı nakil ise yaşayan bir insandan hastaya yapılan nakil. Biz de  özellikle kadavradan yapılan nakillere önem veriyoruz. Bu nedenle herkesi organ  bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz."
 
Bir insanın yaşamı boyunca yapabileceği en büyük insanlık  vazifelerinden birinin organ bağışı olduğuna işaret eden Üstündağ, "Toprak  altında çürüyecek organlar bağışlandığı takdirde birden fazla kişiye yaşam vermek  ve umut olmak anlamına gelir. Bu anlamda dünyanın en kutsal, en ulvi  görevlerinden biri tamamlanmış oluyor. Kadavradan nakil bu anlamda en çok tercih  edilen yöntem. Ancak kadavradan nakil sayısı oldukça az." diye konuştu.
 
Son yıllarda yapılan farkındalık çalışmaları ve kampanyalarla bağış  sayısının az da olsa arttığını ancak salgın döneminde kadavradan nakil sayısının  azaldığını ifade eden Üstündağ, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Her yıl yapılan 4 nakilden biri kadavra, maalesef üçü de kadavra  yeterli olmadığı için canlıdan nakiller oluyordu. Aslında tam tersi olsa bu daha  ideal ve kabul edilebilir olurdu. Maalesef pandemiyle beraber bizim çok  beğenmediğimiz oran biraz daha kötüleşti. Geçen yıl yapılan nakillerin neredeyse  yüzde 90'a yakını canlılardan sadece yüzde 10'u kadavradan yapılmış oldu. Bu  organların toprak altında çürümemesi lazım, en büyük sevaplardan biri."

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