Salep uzun süre tok tutuyor!

Geçmişte “padişah içeceği” olarak bilinen salep, 3000 yıllık geçmişi ile hala kış aylarının sevilen içecekleri arasında yerini koruyor. Salep, yumuşak içimi, enfes kokusu ve sıcacık kıvamlı dokusuyla soğuk günlerin vazgeçilmez içeceği olarak çokça tercih ediliyor. Üstelik 'salep'in faydaları da saymakla bitmiyor… Diyetisyen Nihan Yakut, salebin yararlarını anlattı.

Osmanlı saray doktorlarının tıbbi reçetelerinde yer alan salep, günümüzde de pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilen sıcak kış içeceklerinden biri. Salep, Türkiye’de varlığını sürdüren ortalama 150 adet orkide türünün yüzde 30’unun kökleri (soğanları) ile üretiliyor.

SALEP DÜŞÜK KALORİSİ İLE SAĞLIKLI BİR SEÇENEK!

Türkiye'nin bereketli toprakları yüzyıllardır bize bu güzel içeceği sunduğunu belirten Diyet isyen Nihan Yakut, salep içeceğinin evde doğal yöntemlerle yapıldığında besleyici ve düşük kalorili bir içeriğe sahip olarak gönül rahatlığı ile tüketilebilebileceğini söyledi. Hazır olarak satılan salep karışımlarına karşı uyarılarda bulunan Nihan Yakut, "Paket olarak satılan ve hızla “karıştır, yap” tarzı salep aromalı hazır içecek tozları, katkı maddeleri ve özellikle yüksek şeker içeriği nedeniyle kilo aldırabilmektedir." dedi.

TOKLUK HİSSİ VERİYOR

Diyetisyen Yakut, "Salebin en belirgin özelliklerinden biride kompleks karbonhidratlar ailesinden glikomannan içeriğidir. Glikomannan, musilaj etkisi olabilen viskoz bir diyet lifi türevidir. Bu etki süt ile kaynatıldığında oluşan kıvamın da nedenidir. Glikomannan yapısı gereği bağırsak hareketlerinin de artışına destek verir. Süt ile birlikte içilen salep süt proteinleri ile daha da besleyici hale gelir ve uzun süre daha tok hissedilmesini sağlar." diye konuştu.

Diyetisyen Nihan Yakut geleneksel içeceğimiz salepin faydalarını anlattı.

A- C VİTAMİNİ, DEMİR VE POTASYUM BAKIMINDAN ZENGİN

Salebin üzerine tarçın ekleyerek tüketilmesi ise kan şekerinin dengelenmesine iyi bir destek olur. 1 su bardağı salep ortalama 180–200 kalori değerinde enerji içerir. Ancak aynı zamanda protein, A- C vitamini, demir ve potasyum bakımından da zengindir. Paket ve şeker içerikli ürünler tercih etmek yerine, aktarlardan sade toz hali alınarak evde pratik bir şekilde hazırlanabilir.

TATLI KRİZLERİNE BİREBİR

Kişi kilo verirken veya kilo koruma sürecinde kontrollü beslenirken, canı tatlı çektiği zaman salep tüketerek bu isteğini rahatlıkla bastırabilir, üstelik uzun süre tok kalabilir.

SAĞLIKLI BİR SALEP İÇİN...

Güvendiğiniz bir aktardan aldığınız gerçek toz salebin oranını her yarım litre süt için bir tatlı kaşığı salep olarak ayarlayabilirsiniz. Tercihen eklenecek olan şeker ise yarım litre süt için ortalama 1 yemek kaşığı kadardır. Sütü bir tencerede ısıtmaya başlayın. O esnada toz şeker ve salebi bir kasede karıştırın ve ılıyan süte ekleyin. Topaklanmaması için tel çırpıcı yardımıyla koyulaşana kadar pişirin. Dilerseniz pişirme aşamasında vanilya ekleyebilir ya da servis ederken üzerine tarçın serpebilirsiniz.