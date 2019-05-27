27 Mayıs 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
29°C / 16°C
GALERİ VİDEO
BIST 86.210 0.16 EURO 6,7880 -0.53
USD 6,0630 -0.24 ALTIN 250,340 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza

DHA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 16:18 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 16:22

Zonguldak'ta jandarma, toplanması yasak 390 salep soğanı ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, salep soğanı toplayan 4 kişiye toplam 240 bin 652 lira para cezası kesti.


Salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma Serdaoğlu köyünde 4 kişinin salep soğanları topladıkları ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, arazide, şüphelilerle birlikte kaçak olarak toplanarak satılmak istenen 390 kök salep soğanı ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri, biyolojik çeşitliğinin artması için, toplanması yasak olan salep soğanlarını tekrar ekti. Kurum yetkilileri, jandarmanın tuttuğu tutanağın ardından, her bir şüpheliye 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 240 bin 652 lira idari para cezası kesti.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.