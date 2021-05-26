Saldırıyla suçlanan Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı!

Oyuncular Evan Rachel Wood, Esme Bianco ve rock solisti Ellie Rowsell'in ardından eski asistanı Ashley Walters da Marilyn Manson'a cinsel saldırı ve darp suçlamasında bulundu. Manson'ın asistanı müzisyenin, kendisini sabah a kadar evinde tuttuğunu, ardından cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Eski asistanı Ashley Walters, ABD 'li müzisyen Marilyn Manson'a dava açtı. Mahkeme belgelerine göre Walters'ın avukatları Salı günü Los Angeles 'ta dava başvurusunu verdi. Belgelere göre Walters'ın avukatları Manson'ın korkunç ve vahşi bir patron olduğunu, arkadaşlarına "Walters'ı el ile taciz edip öpebileceklerini" söylediğini, Walters'ı aralıksız 48 saat çalıştırdığını öne sürdü. ABD basınına konuşan Manson'ın avukatları ise suçlamaları reddetti.

Walters'ın avukatları gerçek adı Brian Warner olan Manson'ın elindeki gücü, ününü ve bağlantılarını kullanarak eski çalışanını sömürdüğünü ve mağdur ettiğini belirtti. Avukatlara göre Manson, Walters'ı sanatsal işbirliği ve yaratıcı fırsatlar sunma vaadiyle işe ikna etti fakat sonunda Walters kendisini "kişisel ve profesyonel cinsel istismar, manipülasyon ve psikolojik tacizin içinde buldu."

Fotoğrafçı Ashley Walters, bir çalışma için Manson ile sosyal medyadan iletişime geçtiğini, Manson'ın çalışmalarına hayran kaldığını söylediğini, 6 ay kadar sonra ise kişisel asistanı olarak çalışmaya başladıklarını ve aile gibi yakınlaştıklarını, ancak daha sonra işin boyutunun değiştiğini ifade ederek, sık sık şiddet gördüğünü, bir keresinde kendisine cam tabak fırlattığını, çalışanlara sık sık cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

Manson'ın resimlerine bakmak ve işbirliği imkanlarını konuşmak için Hollywood 'daki evinde Manson'ı ziyaret eden Walters, gece 2 gibi gitmeye çalıştığında otoparkın sabah 7'ye kadar kilitli olduğu yanıtını aldığını söyledi. Manson'ın o noktadan sonra fotoğraflarını çekmeye başladığını, bir süre sonra gömleğini çıkarmasını istediğini anlatan Walters, çekim bittikten sonra da yatakta cinsel saldırıya maruz kaldığını belirtti.

GAME OF THRONES OYUNCUSU DA SUÇLAMADA BULUNMUŞTU