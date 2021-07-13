Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında silahlı saldırıya uğradı!

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, ekibinde yer alan polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısına uğradı. Cevher saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştiren polis memurunun Çevik Kuvvet'te görevli olduğu belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu.
2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
YEMEKHANEDE ATEŞ AÇTI
Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti.
Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı.
Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.
Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.