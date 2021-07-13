Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında silahlı saldırıya uğradı!

YEMEKHANEDE ATEŞ AÇTI

Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti.

Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı.

Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.

Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.