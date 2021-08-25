25 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.469 0.19 EURO 9,8570 -0.36
USD 8,3910 -0.07 ALTIN 483,810 -0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaydılar! Hepsi öldürüldü

AA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:49 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 11:11

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat  Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin  etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 
Bakanlığın, sosyal medya hesabından, "Mehmetçikten Suriye'nin  kuzeyindeki teröristlere geçit yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar  kaydedildi:
 
"Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız,  8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı  hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
 
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Eren-13 Operasyonları kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.  
 
İÇİŞLERİ: 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
 
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. 
 
  
 

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığı PKK YPG Barış Pınarı Fırat Kalkanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.