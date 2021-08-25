MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaydılar! Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından, "Mehmetçikten Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Eren-13 Operasyonları kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İÇİŞLERİ: 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.