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Saldırı hazırlığındaydılar! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

30 Nisan 2021 Cuma - 14:52 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 14:57

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.
 
 
 
 
 

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MSB terörist Fırat Kalkanı
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