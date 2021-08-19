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Saldırı hazırlığındalardı! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 16:17 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 16:28

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Kahraman komandolarımız, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
 
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MSB Suriye Terörle mücadele
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