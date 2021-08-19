Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Kahraman komandolarımız, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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Saldırı hazırlığındalardı! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 19 Ağustos 2021 Perşembe - 16:17 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 16:28