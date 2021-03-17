AYRINTILAR GELİYOR...
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
AA | 17 Mart 2021 Çarşamba - 11:29 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 11:31
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
- EGM'den 55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu!
- Adalet Bakanlığı kura sonuçları! İŞKUR Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları tamamlandı! Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi
- Meteoroloji peş peşe uyarı yapmıştı! Kar yağışı başladı, İstanbul için flaş açıklama...
- Adalet Bakanlığı sitesi çöktü mü? Adalet Bakanlığı sayfasına girilmiyor, neden?