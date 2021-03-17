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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 11:29 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 11:31

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.


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