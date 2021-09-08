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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

08 Eylül 2021 Çarşamba - 11:33 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 11:33

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.


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