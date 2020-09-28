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Salda Gölü için flaş karar! Yasaklandı

AA |  28 Eylül 2020 Pazartesi - 10:09 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 10:12

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün "Beyaz Adalar" bölgesinde 15 Ekim itibarıyla göle girilemeyeceğini, yüzülemeyeceğini ve plajın kullanılamayacağını bildirdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni tedbir kararını açıkladı. 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz  Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacak.
 
Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün  Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu hatırlattı.
 
Doğa harikası gölün hep güzel kalması ve nesiller boyu yaşaması için  çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, bölgedeki ekosistemi ve su  kalitesini sürekli takip ettiklerini aktardı.
 
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Salda Gölü ve  çevresinin korunan alan büyüklüğünün 7 kat artırıldığını ve alanın Özel Çevre  Koruma Bölgesi ilan edildiğini anımsattı.
 
Salda ve çevresinde yapılaşmayı da yasakladıklarını dile getiren  Kurum, "Bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel  ihtiyaçlarını gidereceği, doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları  oluşturduk. Göl yakınına araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız  hava sahası ilan ettik. 24 saat aktif kamera sistemi ile bölgeyi koruma çemberine  aldık ve vatandaşlarımızın da www.saldagolu.gov.tr adresinden anbean takip  etmesine olanak sağladık." dedi.
 
"Aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik"
 
Salda'nın korunması için akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu  temsilcilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulunun tavsiyelerini  uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:
 
"Kurulun yeni tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü ve çevresinde  aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. Salda Gölü'nü diğer göllerden  ayıran en önemli özellik eşsiz beyaz kumsalıdır. Bu kumsal rengini hassas bir  ekolojik etkileşime borçludur. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu alanı  ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla göl çevresinde en büyük tahribat bu alanda  oluşuyor. Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle  rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar  doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne  geçiyoruz. Buna göre, 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle  girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz  Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine  bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık."
 
Kurulun tavsiyesi doğrultusunda aldıkları bu yeni karar ve çalışmanın  Salda Gölü Çevre Koruma Projesinin bir parçası olduğunu belirten Kurum, "Bu  kararla Salda'nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek  gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak." ifadesini  kullandı.
 

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