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Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı

DHA |  19 Temmuz 2020 Pazar - 20:29 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 20:29

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu bildirildi.


Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir."  ifadesini kullandı.
 
Vali Arslantaş, berrak suyunun güzelliğiyle göz kamaştıran Salda  Gölü'nün fotoğraflarına da paylaşımında yer verdi.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel  Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan da geçen yıl Salda Gölü  kıyısında yaptığı açıklamada, göl çevresinde alınan koruma tedbirleri sayesinde  göl suyunun içme suyu kalitesine sahip olduğunu kaydetmişti.
 
  
 

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