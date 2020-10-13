Gazetevatan.com » Yaşam » Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor
Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 15 Ekim'den itibaren girişlerin yasaklanacağını açıkladığı Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümü son ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölgenin girişe kapatılması için ahşap bariyerlerin yerleştirilmesine başlandı.
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması ile göle olan ilgi daha da arttı. Gölü normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 800 bin yerli ve yabancı turist ziyaretçi gezdi.