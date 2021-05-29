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Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler

AA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 21:55 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 21:55

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün kıyısındaki bir bölgede oluşan sarımtırak görüntüye ilişkin Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Çam ormanlarının ve sazlıkların oluşturduğu polenler gölün çekildiği noktada bu sarımtırak görüntüyü meydana getirdi." dedi.


Vali Arslantaş, halk plajı bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada,  Salda Gölü'nün ülkenin ve ilin en önemli tabiat varlıklarından biri olduğunu  söyledi.
 
Salda Gölü'nde bu yıl mevsimsel sebeplerden kaynaklı olarak su  seviyesinde yaklaşık 40 santimetrelik bir düşüşün meydana geldiğini belirten  Arslantaş, "Göl suyu çekilince göl tabanındaki balçıklar ortaya çıktı. Bunu  alanın tamamını gezerek görebiliyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi gölümüzün  çevresinin tamamı çam ormanlarıyla yer yer sazlıklarla kaplı. Çam ormanlarının ve  sazlıkların oluşturduğu polenler gölün çekildiği noktada bu sarımtırak görüntüyü  meydana getirdi." ifadelerini kullandı.
 
Arslantaş, kesin sonuçlar için İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli  numunelerin de alındığını, biyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarına 48 saat  içinde ulaşacaklarını söyledi.
 
Doğanbaba ve Salda köylerinin kanalizasyon atıklarının göle  karışmasını engelleyecek tesislerin kurulması için de hazırlık yaptıklarını,  tesislerin kısa süre içinde tamamlanacağını aktaran Arslantaş, "Çevre ve  Şehircilik Bakanlığımız İller Bankası vasıtasıyla Yeşilova Belediyesi'ne de aynı  destekleri veriyor olacak. Birkaç ay içinde bitirileceğini düşündüğümüz arıtma  tesisi ile insan kaynaklı kirlenmenin tamamen önüne geçmiş olacağımızı  düşünüyoruz. Bu sarı görüntünün yılın aynı döneminde tekrar eden doğa aktivitesi  olduğu neticesine yaptığımız araştırmada ulaştık." diye konuştu.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü  Mehmet Ali Kahraman, gölün beyaz adalar kısmında yaptığı açıklamada, yaklaşık 2  yıldır göl çevresinde önemli bir koruma ve çevrecilik projesi yürüttüklerini  vurguladı.
 
Beyaz adalar kısmında göle yaklaşık 500-600 metre mesafeden girişlerin  yasaklandığını anımsatan Kahraman, "Bu alanda göle girmek yasak, toprağa basmak  yasak, beyaz kumlara basmak yasak ve burayı tamamen bilimsel araştırma maksatlı  kullanıyoruz." dedi.
 
"Görüntüler beyaz adalarda değil"
 
Kahraman, göl çevresine günübirlik gelenlerin ve turistlerin  ihtiyaçlarını karşılamak için sadece birtakım birimler yapıldığını aktararak,  bugün sosyal medyada dolaşımda olan görüntünün özellikle beyaz adalar kısmında  olmadığını vurguladı.
 
Görüntünün halk plajı kısmında bir köşe noktasında çok küçük bir  alanda daha çok mevsimsel olarak oluştuğunu bildiren Kahraman, "Çam ve sazlık  polenlerinin oluşturduğu birtakım bitkisel atıkların neden olduğu görüntülerle  karşılaştık. İlk izlenimlerimize göre bu durumun mevsimsel olduğunu düşünüyoruz.  Tabi numuneleri aldık, laboratuvara gönderdik." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Burayı hassasiyetle korumaya çalışıyoruz"
 
Kahraman, sonuçların da kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirerek,  şunları kaydetti:
 
"Burayı çok özel hassasiyetle korumaya çalışıyoruz. Hatta göl  havzasında daha önceki yıllarda eksik olarak, yapılmamış bugünlere gelmiş  birtakım altyapı hizmetlerini de yine bakanlığımız belediyelerimize hibe olacak  şekilde yapmaktadır. Köylerimiz ve ilçelerimizin atık su arıtma tesisleri de  tarafımızca yapılmaktadır. Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla biz burada  yaklaşık 10 gündür işin her aşamasını yakından takip ediyoruz. Burayı bütün  ülkemizin yüzünü ağartacak bir alan olarak insanlarımızın, ülkemizin ve  turistlerin hizmetine sunmuş olacağız."
 
Göl çevresinde özellikle Bakanlıkça yapılan düzenlemeler çerçevesinde  hiçbir tesisin şu anda faaliyette olmadığına dikkati çeken Kahraman, "Günübirlik  ziyaretçi ünitelerinin en ileri düzeyde arıtma tesisleri yapılmaktadır.  Dolayısıyla o görüntülerin bu işle bağlantılı olarak karşılaştırılmasının çok  büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada bu bölgeye ilgi  gösteren fakat gelmemiş olan insanları da buraları görmeye davet ediyorum." diye  konuştu.
 
Kahraman, Salda Gölü kıyısındaki belirli alanlarda 2 yıl önce de yine  bir polen istilasını gösteren görüntüleri, bazı internet sitelerinde ve sosyal  medya mecralarında gördüklerini sözlerine ekledi.
 

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Burdur Yeşilova Ali Arslantaş
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