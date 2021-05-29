Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün kıyısındaki bir bölgede oluşan sarımtırak görüntüye ilişkin Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Çam ormanlarının ve sazlıkların oluşturduğu polenler gölün çekildiği noktada bu sarımtırak görüntüyü meydana getirdi." dedi.

Vali Arslantaş, halk plajı bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün ülkenin ve ilin en önemli tabiat varlıklarından biri olduğunu söyledi.

Salda Gölü'nde bu yıl mevsimsel sebeplerden kaynaklı olarak su seviyesinde yaklaşık 40 santimetrelik bir düşüşün meydana geldiğini belirten Arslantaş, "Göl suyu çekilince göl tabanındaki balçıklar ortaya çıktı. Bunu alanın tamamını gezerek görebiliyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi gölümüzün çevresinin tamamı çam ormanlarıyla yer yer sazlıklarla kaplı. Çam ormanlarının ve sazlıkların oluşturduğu polenler gölün çekildiği noktada bu sarımtırak görüntüyü meydana getirdi." ifadelerini kullandı.

Arslantaş, kesin sonuçlar için İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli numunelerin de alındığını, biyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarına 48 saat içinde ulaşacaklarını söyledi.

Doğanbaba ve Salda köylerinin kanalizasyon atıklarının göle karışmasını engelleyecek tesislerin kurulması için de hazırlık yaptıklarını, tesislerin kısa süre içinde tamamlanacağını aktaran Arslantaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İller Bankası vasıtasıyla Yeşilova Belediyesi'ne de aynı destekleri veriyor olacak. Birkaç ay içinde bitirileceğini düşündüğümüz arıtma tesisi ile insan kaynaklı kirlenmenin tamamen önüne geçmiş olacağımızı düşünüyoruz. Bu sarı görüntünün yılın aynı döneminde tekrar eden doğa aktivitesi olduğu neticesine yaptığımız araştırmada ulaştık." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, gölün beyaz adalar kısmında yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır göl çevresinde önemli bir koruma ve çevrecilik projesi yürüttüklerini vurguladı.

Beyaz adalar kısmında göle yaklaşık 500-600 metre mesafeden girişlerin yasaklandığını anımsatan Kahraman, "Bu alanda göle girmek yasak, toprağa basmak yasak, beyaz kumlara basmak yasak ve burayı tamamen bilimsel araştırma maksatlı kullanıyoruz." dedi.

"Görüntüler beyaz adalarda değil"

Kahraman, göl çevresine günübirlik gelenlerin ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sadece birtakım birimler yapıldığını aktararak, bugün sosyal medyada dolaşımda olan görüntünün özellikle beyaz adalar kısmında olmadığını vurguladı.

Görüntünün halk plajı kısmında bir köşe noktasında çok küçük bir alanda daha çok mevsimsel olarak oluştuğunu bildiren Kahraman, "Çam ve sazlık polenlerinin oluşturduğu birtakım bitkisel atıkların neden olduğu görüntülerle karşılaştık. İlk izlenimlerimize göre bu durumun mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Tabi numuneleri aldık, laboratuvara gönderdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Burayı hassasiyetle korumaya çalışıyoruz"

Kahraman, sonuçların da kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burayı çok özel hassasiyetle korumaya çalışıyoruz. Hatta göl havzasında daha önceki yıllarda eksik olarak, yapılmamış bugünlere gelmiş birtakım altyapı hizmetlerini de yine bakanlığımız belediyelerimize hibe olacak şekilde yapmaktadır. Köylerimiz ve ilçelerimizin atık su arıtma tesisleri de tarafımızca yapılmaktadır. Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla biz burada yaklaşık 10 gündür işin her aşamasını yakından takip ediyoruz. Burayı bütün ülkemizin yüzünü ağartacak bir alan olarak insanlarımızın, ülkemizin ve turistlerin hizmetine sunmuş olacağız."

Göl çevresinde özellikle Bakanlıkça yapılan düzenlemeler çerçevesinde hiçbir tesisin şu anda faaliyette olmadığına dikkati çeken Kahraman, "Günübirlik ziyaretçi ünitelerinin en ileri düzeyde arıtma tesisleri yapılmaktadır. Dolayısıyla o görüntülerin bu işle bağlantılı olarak karşılaştırılmasının çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada bu bölgeye ilgi gösteren fakat gelmemiş olan insanları da buraları görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kahraman, Salda Gölü kıyısındaki belirli alanlarda 2 yıl önce de yine bir polen istilasını gösteren görüntüleri, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında gördüklerini sözlerine ekledi.