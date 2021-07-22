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Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler! Resmen harekete geçildi

AA |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 21:17 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 21:17

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapanlar hakkında idari yaptırım uygulandığını bildirdi.


Burdur Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından, CHP Burdur  Milletvekili Mehmet Göker'in Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve  çamur banyosu yapan kişilerin yer aldığı görüntüleri paylaşması üzerine, göldeki  denetlemelerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Arslantaş, "Sayın vekilim,  görüntülerdeki yasaklamalara aykırı davranışlar için 5 kişiye idari yaptırım  uygulandı bile. Koruma kullanma dengesi içinde Salda'mızı gelecek kuşaklara  bırakmak için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.
 
Valilikten alınan bilgiye göre, göl çevresiyle ilgili yasaklara aykırı  davranışta bulunduğu tespit edilen 5 kişiye, 2 bin 135 lira idari para cezası  verildi.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Ağustos 2020'de Salda Gölü  kenarındaki beyaz kumsalda sigara içilmesini, Burdur Valiliği de göl çevresinde  çukur açmayı ve çamur banyosu yapmayı yasaklamıştı.

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Burdur Valisi Yeşilova Salda Gölü
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