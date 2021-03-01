Salda Gölü için UNESCO'ya dünya doğal mirası başvurusu

Yeşilova ilçesinde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'ne ilgi, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars 'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından daha da arttı.

Bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla son birkaç yıldır Türkiye'nin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan ve geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü'nün 'dünya doğal mirası' sayılması için UNESCO 'ya başvuruda bulunuldu. Salda Gölü Koruma Derneği tarafından yapılan başvuruda Salda'nın korunması gerektiğine vurgu yapılarak, gölün ekolojik ve bilimsel açılardan önemli olduğuna işaret edildi.

UNESCO'ya gönderilen dilekçede NASA ve bilim insanlarının Salda'ya verdiği önem, Mars'taki Jezero Krateri'ne benzerliğe de yer verilirken, göldeki tek hücreli canlı oluşumunun halen devam ettiğine vurgu yapıldı. Göldeki ekolojik zenginliğin yanı sıra 2013'te yapılan çalışma sonucu belirlenen 301 sucul ve karasal bitki türünden 2'sinin endemik olduğu, ayrıca bölgedeki 110 kuş türünden 75'inin de Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında olduğu belirtildi.