Oyuncu Begüm Kütük, evinde geçirdiği kaza sonrası sakrum kemiğinin kırıldığını söyledi. Röntgen çektirmek için önceki gün bir hastaneye giden Kütük'ün, yürümekte zorluk çektiği görüldü. Güzel oyuncu, “Evde düştüm, ayağım kaydı” dedi. Bir ay yatak istirahatıyla kemiğin kaynayacağını belirten oyuncu, “Prof. Dr. Ali Ender Ofluoğlu, operasyona gerek olmadığını söyledi. Biraz ızdıraplı süreç olacak umarım her şey yolunda gider, eski sağlığıma kavuşurum” diye konuştu. Peki,Sakrum kemiği nedir, nerededir? Sakrum kemiği kırığı kaç günde iyileşir?

Sakrum kemiği nedir?

İnsan anatomisinde omurganın alt kısmında büyük, üçgen şekilli kemik. Birinci ila beşinci sakral omurun (S1-S5) birleşmesiyle oluşur.

Sakrumu oluşturan omurlar birleşmeye 12 yaşında başlar. Omurlar arasında boşluklar görüldüğünde kişinin 20 yaşından küçük olduğu söylenebilse de omurların tam birleşmesi genelde 25 yaşından sonra gerçekleşir.

Sakrum kemiğini oluşturan 5 omurun aralarında ise disk ve faset eklem yoktur. Bu 5 omur birbirine kaynamış tek bir kemik şeklindedir. Koksiks adı verilen kuyruk sokumu kemiği de benzer yapıdadır. 4 veya 5 omurun birleşiminden oluşur. Sakrum kemiği aynı zamanda her iki yanda leğen kemikleri ile eklem oluşturur. Bu eklemler sakroilyak eklemler olarak bilinir. Bu anatomik farklılıklar nedeniyle sakrum ve koksiks biyomekanik olarak da omurganın geri kalanından farklılık gösterir.

Sakrum kemiği nerededir?

Kuyruk sokumu kemiğinin (os coccyx) ustundeki kemiktir.

Sakrum kemiği iyileşme süresi