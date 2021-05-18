Sakın yapmayın! Bu müdahaleler öldürebilir...

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, havaların ısınmasıyla kene ısırması, akrep ve yılan sokması gibi nedenlerle acil servislere başvuruların arttığını söyledi. Prof. Dr. Sebe, bu vakalara filmlerde görüldüğü gibi emme, kesme, buz koyma gibi bilim dışı müdahalelerde bulunulmasının sakat bırakma ya da ölümle sonuçlanabileceğini belirterek uyardı.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, kene, yılan, akrep, örümcek gibi hayvan ısırıklarına bağlı çevresel acillerde artış yaşandığını kaydetti. Şubat- mart aylarından itibaren çevresel ve küresel ısınmadan dolayı yılan ve akrep sokmalarının erken dönemde başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Sebe, Çukurova bölgesinde yoğun olarak kene ısırmalarıyla da karşılaştıklarını belirtti. Prof. Dr. Sebe, "Yaz aylarında yıllık ortalama 160-170 civarında yılan ısırmaları, 200 civarında akrep sokmaları ve 100 civarında kene ısırmalarıyla karşılaşıyoruz. Bunların kimisi günlük acil tedavi ile gönderdiğimiz hastalar, kimisi ağır vakalar oluyor. Ağır vakalar yoğun bakım tedavilerine ihtiyaç duyuyor" dedi.

'GEÇ KALINIRSA KAN ZEHİRLENMESİ YAPIYOR'

Kene ısırmalarında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Kene ısırmalarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden dolayı özellikle geç gelen vakalarda durum fark edilmezse ya da tedavi kendi başlarına yapılırsa bu hastalarda ciddi anlamda ölümler görülüyor. Çünkü kan zehirlenmesi yapıyor. Hastanın erken dönemde hastaneye başvurması gerekiyor. Keneyi kesinlikle kendi başlarına çıkarmamalılar. Bir hekim gözetiminde çıkarılarak, tahlil, tetkik ve muayenelerinin yapılıp, tedavilerinin başlanması gerekiyor" diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ KENE UYARISI

Prof. Dr. Sebe, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvanlarla temas edecek ya da açık alanda vakit geçirecek kişilere de şu uyarılarda bulundu:

"Önümüzde Kurban Bayramı var. Bu durumlara karşı özellikle hayvancılıkla uğraşanlar, veterinerler, kasaplar mutlaka kişisel korunma önlemlerini almaları gerekiyor. Vatandaşlarımız da doğaya çıktıklarında mutlaka vücutlarını örtecek şekilde kıyafet giymeliler. Ayrıca çorap da giyilmeli. Çünkü keneler vücuda en yakın yerden bulaşıyor."

'YILAN SOKMALARINDA HASTAYI HAREKET ETTİRMEYİN'

Yılan, akrep, örümcek gibi hayvan sokmalarına karşı alınabilecek tedbirlerden de bahseden Prof. Dr. Sebe, ev çevresinin ve ortak yaşam alanlarının temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yılan ısırmalarına maruz kalan hastaların hareketsiz bırakılarak, yürütülmeden, koşturulmadan en yakın sağlık kuruluşuna getirilmeleri gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sebe, "Çevredekiler bu gibi durumlarda hastaya hiçbir şekilde kesme, emme, buz koyma gibi bilim dışı tedaviler uygulamasınlar. Biz burada panzehrini, ilacını gerekirse plazmasını vererek bu hastaların hayatlarını kurtarıyoruz" dedi.

'HAYAT KURTARAYIM DERKEN KENDİNİZİ ZEHİRLEMEYİN'

Özellikle bu tür çevresel aciller için filmlerde görülen kesme, emme, buz koyma gibi uygulamaların tehlikeli sonuçlara sebep olacağına vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Sebe, şunları söyledi:

"Hep filmlerde görüyoruz; hayvan sokması ya da ısırması gibi durumlarda hemen ağzıyla emme ya da bıçakla kanatma gibi müdahaleler yapılmaya çalışılıyor. Bunlar tamamen bilim dışı uygulamalardır. Bu müdahalelerde hem kendinizi zehirleyebilirsiniz hem de yarayı enfekte edebilir, yaranın büyümesine neden olabilirsiniz. Ayrıca zehrin daha çok yayılmasına sebep olursunuz. Hastanın sonradan sakat kalmasına ya da ölmelerine neden olabilecek bir durum meydana gelebilir. Bu yöntemlerin hiçbiri uygun tedavi yöntemleri değildir."