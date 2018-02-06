06 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
10°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.323 -2.16 EURO 4,7050 0.30
USD 3,7880 0.08 ALTIN 163,510 0.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sakarya Tepesi yoğun çatışmaların ardından ele geçirildi

06 Şubat 2018 Salı - 10:29 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 10:50

Sakarya Tepesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından PKK/PYD terör örgütünden tekrar alındı.


Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Sakarya Tepesi'ndeki PKK/PYD terör örgütü mevzileri imha edildi. Sakarya Tepesi, yoğun çatışmaların ardından Mehmetçik ile ÖSO'nun kontrolüne geçti.
 
 
Sakarya Tepesi kritik noktada
 
Sakarya Tepesi'nin ele geçirilmesiyle birlikte önemli bir bölge terör örgütü PKK/PYD'den temizlenmiş oldu. Sakarya Tepesi, Burseya ile Darmık dağları arasında, kritik ve önemli bir noktada bulunuyor. Bölgeye hakim olan Sakarya Tepesi'nin ele geçirilmesiyle birlikte TSK alan hakimiyetini sağlamış oldu.
 
4 ÖSO askeri şehit oldu
 
Yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Tepesi'nde terör örgütü PKK/PYD'nin roketli saldırısı sonucu 4 ÖSO askeri şehit olurken, zırhlı araç kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER

Sakarya Tepesi Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu Afrin operasyonu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.