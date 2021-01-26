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Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi, ekipler harekete geçti...

DHA |  26 Ocak 2021 Salı - 17:19 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 17:20

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlemek için ekipler, araştırma başlattı.


Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi.Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni aratşıtırıyor.
 

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Sakarya Hendek patlama
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