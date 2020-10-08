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Sakarya merkezli FETÖ operasyonu! 21 şüpheli gözaltına alındı

08 Ekim 2020 Perşembe - 10:00 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 10:00

Sakarya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine  giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman  ve maddi destek sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
 
Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki  takip ile detaylı araştırmalar sonucu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)  ekiplerince Sakarya, Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir,  Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan bazı sanıkların Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki  işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
 
Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Sakarya FETÖ operasyon
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