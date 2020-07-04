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Sakarya'daki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 114 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasında ekiplerin soğutma ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.
Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti.