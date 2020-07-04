ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Sakarya'daki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya'daki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 114 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasında ekiplerin soğutma ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.