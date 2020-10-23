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Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş gelişme

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 18:01 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 18:43

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 şüpheli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.


Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin  hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya  Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahipleri  A.E.R.C. ve Y.C'nin de  bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan ve 108 müştekinin bulunduğu 27 sayfalık  iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
 
Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 7 kişinin "bilinçli  taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl  8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.  Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
 
Havai fişek fabrikasındaki patlama
 
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm  üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15 sularında meydana  gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan  patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.
 
Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de  bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest  bırakılmıştı.
 
Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen  fabrikadaki patlayıcıların, 9 Temmuz'da saat 11.35 sularında kamyondan  indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma  personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.
 

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Sakarya havai fişek fabrika
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