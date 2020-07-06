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Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş gelişme

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 13:41 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 14:12

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.


Sakarya  Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını  kaybettiği patlamaya yönelik incelemeler devam ediyor.
 
Bu kapsamda fabrikadan alınan numuneler Ankara'ya getirilerek Jandarma  Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarında incelendi.
 
Numuneler üzerinde yapılan kimyasal  analizlerde  patlayıcı maddeye  rastlanmadı.
 
Yine numunelerde yangını başlatıcı veya hızlandırıcı petrol türevi de  belirlenemedi.
 
 İlk belirlemelere göre, olayın kaza sonucu meydana geldiği, saldırı ve  sabotaja yönelik bulgu tespit edilmediği öğrenildi.
 
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm  üzerine kurulu havai fişek fabrikasında cuma günü meydana gelen patlamalarda 6  kişi hayatını kaybetmişti.
 
Kazada ihmal olup olmadığının araştırılması için İçişleri Bakanlığınca  idari soruşturma başlatılmış, 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1  jandarma müfettişi görevlendirilmişti.
 
  

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