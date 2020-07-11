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Sakarya'daki termal tesiste anne ve kızı odalarında silahla öldürüldü!

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 12:36 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 12:40

Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste, Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk kaldıkları odada silahla öldürülmüş olarak bulundu.


Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste 2 kadın odasında silahla öldürüldü.
 
Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste kalan Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk, sabah saatlerinde odada hareketsiz bulundu. İhbar üzerine tesise gelen 112 Acil ekibi, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Polis, termal tesise giriş çıkışları kapattı. Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep'in ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.
 
 
Polis ekipleri termal otellerin bulunduğu ilçeye giden yolları kapatarak araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yapıyor.
 
Kadınları öldüren zanlının kaçabileceği güzergahlar üzerine önlemler alınıyor.
 
 

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Sakarya termal silah
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