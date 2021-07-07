Sakarya'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Dedeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı.
Evinin önünde su taşkınları nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan 78 yaşındaki Sami Özkul, bu sırada sele kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekipleri, sele kapılarak gözden kaybolan Özkul'un bulunması için gün boyu arama çalışması yürüttü.
Çalışmalar sonucunda Özkul'un cansız bedenine, suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı'nda ulaşıldı.