07 Temmuz 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 0.58 EURO 10,2640 -0.10
USD 8,6900 0.04 ALTIN 503,940 0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sakarya'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 21:41 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 21:41

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dedeler'de sele kapılarak kaybolan 78 yaşındaki Sami Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı.


Dedeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı.
 
Evinin önünde su taşkınları nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan 78 yaşındaki Sami Özkul, bu sırada sele kapılarak gözden kayboldu.
 
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekipleri, sele kapılarak gözden kaybolan Özkul'un bulunması için gün boyu arama çalışması yürüttü.
 
Çalışmalar sonucunda Özkul'un cansız bedenine, suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı'nda ulaşıldı.
 

ETİKETLER

Sakarya Dedeler Sami Özkul
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.