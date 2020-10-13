Sakarya'da maske takmayanlara 3 gün sokağa çıkmak yasaklandı!

Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1301 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 295 bin 658'e çıktı. Toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350'ye ulaştı. Hasta sayısı 337 bin 147, vefat sayısı 8 bin 895, ağır hasta sayısı 1417, aktif hasta sayısı 32 bin 594 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

"Birlikte başaracağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı. Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takmayanlara ilk ihlalde 392, ikinci ihlalde 900 lira para cezası kesilmesi ve 3 gün karantina yurdunda izole edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandığı ve gelinen aşamada izolasyon konusunda vatandaşların yeterince duyarlı olmadığının görüldüğünden bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce alınan maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma yaptırımı uygulanacağının kararının değiştirildiği belirtilerek, "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 392 lira, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 lira para cezası uygulanması ve üç gün karantina yurdunda izole edilmesine' şeklinde değiştirilmiştir." denildi.

Sağlık kuruluşunda veya evinde Kovid-19 için numune veren vatandaşlara sağlık personeline sonucu çıkana kadar kendilerini izole edileceklerine dair taahhütname imzalatılacağı aktarılan açıklamada, buna rağmen izolasyona uymayanlara da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası uygulanacağı kararının alındığı vurgulandı.