Saat 18.15 sıralarında Karasu ilçesinde denizde 3 hortum oluştu. Kıyıya yakın yerde oluşan hortum panik yarattı. 1i büyük 3 hortuma kıyıda bulunanlar endişeyle baktı. Hortum denizin içerisinde etkili olduktan sonra plaja ulaştı. Plajda kumları kaldıran hortum daha sonra kayboldu. Endişelenen tatilciler ise plajdan kaçtı.
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Sakarya'da korkutan görüntü! Denizde oluştu, plaja kadar geldi
Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) | 15 Eylül 2021 Çarşamba - 20:04 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 20:04